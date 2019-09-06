Минобороны и Минветеранов создадут совместный проектный офис

Оксана Коляда (фото - личная страница Оксаны Коляды (Гаврилюк) в Facebook)

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и Минобороны создадут совместный проектный офис. Об этом сообщила у себя в Facebook министр по делам ветеранов Оксана Коляда.

"Создаем общий проектный офис, распределяем ответственность по направлениям и работаем", - отметила Коляда.

По ее словам, она встретилась с министром обороны Андреем Загороднюком.

"За полтора часа разговора, вышли на оптимальную модель взаимодействия. Первое и главное, направление работы с ветеранами - общая ответственность Минобороны и МинВОТ - и начинается она с военкомата, а заканчивается церемониалом. Это тот самый НАТОвский стандарт, к которому мы шли последние времена", - сказала Коляда.

Министр добавила, что на практике будет осуществляться обмен информацией, запланирована совместная работа с депутатским корпусом, будет разработан единый стандарт оказания медицинских услуг и психологической поддержки.