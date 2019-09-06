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Минобороны и Минветеранов создадут совместный проектный офис

Минобороны и Минветеранов создадут совместный проектный офис - Фото
Оксана Коляда (фото - личная страница Оксаны Коляды (Гаврилюк) в Facebook)
06.09.2019, 12:56

По словам министра, будет разработан единый стандарт оказания медицинских услуг и психологической поддержки

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и Минобороны создадут совместный проектный офис. Об этом сообщила у себя в Facebook министр по делам ветеранов Оксана Коляда.

"Создаем общий проектный офис, распределяем ответственность по направлениям и работаем", - отметила Коляда.

По ее словам,  она встретилась с министром обороны Андреем Загороднюком.

"За полтора часа разговора, вышли на оптимальную модель взаимодействия. Первое и главное, направление работы с ветеранами - общая ответственность Минобороны и МинВОТ - и начинается она с военкомата, а заканчивается церемониалом. Это тот самый НАТОвский стандарт, к которому мы шли последние времена", - сказала Коляда.

Министр добавила, что на практике будет осуществляться обмен информацией, запланирована совместная работа с депутатским корпусом, будет разработан единый стандарт оказания медицинских услуг и психологической поддержки.

  • 4 сентября Коляда сообщила, что вновь созданное министерство по делам ветеранов и оккупированных территорий находится в стадии реорганизации, а на окончательное объединение двух ведомств нужно еще 1-2 месяца.
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минобороны Андрей Загороднюк оксана коляда Минветеранов
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