Минобороны: Льготы военнослужащим никто отменять не будет

Андрей Загороднюк (фото - mil.gov.ua)

Министр обороны Андрей Загороднюк опроверг информацию о якобы отмене льгот военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Согласно сообщению, Загороднюк "опроверг распространяемую в отдельных СМИ информацию о якобы "отмене льгот военнослужащих ВСУ".

"Позиция правительства абсолютно четкая: льготы никто не будет отменять, они останутся!" - сказал министр обороны.

3 октября глава комитета Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что выступает за аудит государства в контексте льгот и соцвыплат, предоставляемых военнослужащим.

В Министерстве ветеранов, временно оккупированных территорий подтвердили, что действительно готовят вместе с профильным комитетом Рады и общественниками новый законопроект о статусе ветеранов войны. Его главной задачей считают "изменение структуры и философии".

"Это предполагает смещение вектора с патерналистского потребления льгот на развитие собственного потенциала путем использования альтернативных возможностей", - заявили в пресс-службе министерства.

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