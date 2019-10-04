В Кабмине отреагировали на "отмену льгот" для ветеранов

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В Министерстве ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц прокомментировали информацию о возможной отмене льгот для воинов контрактной службы. Об этом идет речь в разъяснении ведомства.

В Минвет заявили, что действительно готовят вместе с профильным комитетом Рады и общественниками новый законопроект О статусе ветеранов войны. Его главной задачей считают "изменение структуры и философии".

"Это предполагает смещение вектора с патерналистского потребления льгот на развитие собственного потенциала путем использования альтернативных возможностей", - заявили в пресс-службе министерства.

И уточнили: ни одна из дополнительных возможностей не блокирует возможность использовать привычную. Чиновники заверяют: уровень соцзащиты ветеранов не уменьшается ни по одному пункту, а по некоторым даже обещают увеличение.

В заключение в Минветеранов выразили убеждение, что внедряемые концепции, в частности поддержки ветеранского предпринимательства и получения образования, полностью удовлетворят вызовы нового времени.

3 октября глава комитета Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что выступает за аудит государства в контекте льгот и соцвыплат, предоставляемых военнослужащим.

Ранее в Кабмине анонсировали госпрограмму реабилитации ветеранов

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