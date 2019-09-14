Зеленский: Скоро в парламенте появится закон о статусе ветеранов

Президент Владимир Зеленский заявил, что в скором времени в парламенте появится и будет принят закон о статусе ветеранов, который закрепит механизм определения статуса участника боевых действия и статуса добровольца. Об этом президент заявил во время выступления на национальных соревнованиях "Ігри нескорених".

"Наша задача – знать каждого из вас и ваши нужды. Для этого нужен системный подход, он начнется с нового закона о статусе ветерана. Верю, что этот законопроект, который разрабатывало Министерство ветеранов вместе с ветеранами, скоро появится в парламенте", - заявил президент.

Зеленский также сослался на профильного министра, заявив, что законопроект будут готов через неделю и заявил, что этому проекту будет предоставлен статус неотложного.