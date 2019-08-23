"Позорные слухи". Зеленский - о судьбе Министерства ветеранов

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский обещает, что Министерство по делам ветеранов в новом Кабмине будет сохранено. Об этом он сказал на открытии II международного волонтерского и ветеранского форума "Там где мы - там Украина".

"Министерство по делам ветеранов никто не будет ликвидировать. Это позорная информация и позорные слухи. Вы лучше других знаете, какие там есть проблемы, что не работает и что действительно нужно срочно менять", - обратился Зеленский к участникам форума.

Он добавил, что кандидатуру на пост министра просит подать ему. "Я не хочу выбирать сам, я хочу чтобы вы нам дали кандидатуру, которая является авторитетом и действительно может возглавить министерство", - сказал президент.

Зеленский также заверил, что новый парламент будет делать все необходимое для защиты прав ветеранов. И пообещал создать Совет волонтеров при Офисе президента, назначить уполномоченного по делам волонтеров.

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