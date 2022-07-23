Минобороны опровергло изменение порядка выплат военнослужащим ВСУ
Никаких решений по поводу изменения порядка выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Вооруженных Сил Украины по состоянию на сегодняшний день не принималось. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
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"Информация о принятых решениях, которая распространяется, может касаться выплат отдельным категориям правоохранителей", – сказано в сообщении.
Вчера, 22 июля, ряд СМИ со ссылкой на распоряжение Кабмина распространили информацию о якобы изменении порядка выплат бойцам ВСУ. В сообщениях говорилось, что надбавку в 30 000 грн будут выплачивать якобы только за пребывание непосредственно в зоне боевых действий, а 100 000 грн – якобы только за исполнение боевых заданий.
Некоторые СМИ впоследствии уточнили, что изменение порядка выплат касается только сотрудников Государственной уголовно-исполнительной службы.
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