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Минобороны опровергло изменение порядка выплат военнослужащим ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 22:08
Минобороны опровергло изменение порядка выплат военнослужащим ВСУ - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Никаких решений по поводу изменения порядка выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Вооруженных Сил Украины по состоянию на сегодняшний день не принималось. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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"Информация о принятых решениях, которая распространяется, может касаться выплат отдельным категориям правоохранителей", – сказано в сообщении.

Вчера, 22 июля, ряд СМИ со ссылкой на распоряжение Кабмина распространили информацию о якобы изменении порядка выплат бойцам ВСУ. В сообщениях говорилось, что надбавку в 30 000 грн будут выплачивать якобы только за пребывание непосредственно в зоне боевых действий, а 100 000 грн – якобы только за исполнение боевых заданий.

Некоторые СМИ впоследствии уточнили, что изменение порядка выплат касается только сотрудников Государственной уголовно-исполнительной службы.

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Вадим Ребрина
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ВСУ минобороны
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