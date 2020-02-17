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Минобороны успокаивает: "Слава Украине! Героям слава!" не отменят

Минобороны успокаивает: "Слава Украине! Героям слава!" не отменят - Фото
Фото: LIGA.net
17.02.2020, 14:50

Упразднение закона о Строевом уставе ВСУ никоим образом не повлияет на воинское приветствие: его закрепят в приказе Минобороны

Воинское приветствие "Слава Украине!" и ответ на него "Героям слава!" будут сохранены в Вооруженных Силах Украины - никто его не отменяет. Об этом пишет пресс-служба Минобороны, реагируя на вбросы в соцсетях.

В ведомстве уточнили: после того как 5 февраля Рада отменила закон о Строевом уставе ВСУ, Минобороны издаст приказ, где будут определены:

- строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием;
- строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах;
- порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра;
- место боевого знамени в/ч в строю, порядок его внесения и вынесения;
- обязанности военных перед построением и в строю, и требования к их строевому обучению.

Смотрите видео: Лидеры ЕС, США и Канады говорят "Слава Украине!"

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