Минобороны успокаивает: "Слава Украине! Героям слава!" не отменят

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Воинское приветствие "Слава Украине!" и ответ на него "Героям слава!" будут сохранены в Вооруженных Силах Украины - никто его не отменяет. Об этом пишет пресс-служба Минобороны, реагируя на вбросы в соцсетях.

В ведомстве уточнили: после того как 5 февраля Рада отменила закон о Строевом уставе ВСУ, Минобороны издаст приказ, где будут определены:

- строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием;

- строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах;

- порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра;

- место боевого знамени в/ч в строю, порядок его внесения и вынесения;

- обязанности военных перед построением и в строю, и требования к их строевому обучению.

24 августа 2018 года на параде в Киеве военные впервые использовали "Слава Украине! - Героям слава!"

4 октября 2018-го Рада ввела это приветствие для военнослужащих и сотрудников Нацполиции.

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