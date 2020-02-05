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Рада отменила закон о Строевом уставе ВСУ

Рада отменила закон о Строевом уставе ВСУ - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
05.02.2020, 11:50

Теперь вопросы о строе, знамени и воинском приветствии будут решатся Министерством обороны

Верховная Рада отменила закон о Строевом уставе вооруженных сил. Законопроект принят в первом и во втором чтениях.

В первом чтении его поддержали 300 нардепов, во втором - 278 (против проголосовали 27 депутатов).

Голосование во втором чтении по фракциям:

Согласно законопроекту, закон о Строевом уставе от 1999 года признается утратившим действие. Министерство обороны получит полномочия определять строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием; строй воинских частей в пешем порядке и на машинах; порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого осмотра; место Боевого знамени военной части в строю, порядок его вноса и выноса; обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению.

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