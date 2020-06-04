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Минобразования: Отмена ВНО для выпускников в Киеве незаконна

Минобразования: Отмена ВНО для выпускников в Киеве незаконна - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
04.06.2020, 19:42

Приказ департамента КГГА "является недействительным и не подлежащим исполнению", отметили в Минобразования

Департамент образования КГГА не имеет полномочий отменять для выпускников школ итоговую аттестацию, соответствующий приказ департамента недействителен и не подлежит исполнению. Об этом заявили в Министерстве образования.

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Во-первых, обратили внимание в ведомстве, приказ должен пройти государственную регистрацию в Минюсте, затем его должны опубликовать.

Во-вторых, отмечают в Миноборазования, действующее законодательство "не наделяет ни министерство, ни местные органы исполнительной власти (или их структурные подразделения) полномочиями освобождать учеников от государственной итоговой аттестации, которая происходит в форме внешнего независимого оценивания".

Приказ департамента КГГА "является недействительным и не подлежащим исполнению", отметили в Минобразования.

Вчера департамент образования и науки КГГА на сайте горадминистрации опубликовал приказ об отмене прохождения в этом году внешнего независимого тестирования для выпускников, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения.

В Минобразования обращают внимание, что ВНО, помимо функции обеспечения равного доступа к образованию, определяет также соответствие образования госстандартам. Там считают нецелесообразным освобождение от ВНО тех, кто не планирует поступать, так как из-за пандемии и отечественные, и зарубежные вузы, скорее всего, перенесут даты начала вступительных кампаний.

Вадим Ребрина
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