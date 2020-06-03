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В Киеве отменили прохождение ВНО для выпускников, которые не будут поступать

В Киеве отменили прохождение ВНО для выпускников, которые не будут поступать - Фото
Фото: depositphotos.com
03.06.2020, 23:37

В Минобразования считают, что такое решение нецелесообразно

В Киеве отменили прохождение в этом году внешнего независимого тестирования для выпускников, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения. Об этом говорится в приказе Департамента образования и науки КГГА.

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При этом в КГГА отмечают, что для поступления в вузы прохождение ВНО является обязательным.

Приказ подписан с целью ”сохранения жизни и здоровья участников образовательного процесса и предотвращения распространения на территории города Киева острой респираторной болезни COVID-19”.

Начальникам районных управлений образования и руководителям учреждений образования поручено завершить учебный год не позднее 1 июля.

Как пояснил и.о. первого зама главы КГГА Валентин Мондриевский, выпускники, которые не планируют поступать в вузы, при необходимости будут иметь возможность пройти ВНО в любой следующий год.

Он отметил, что главной целью этого решения является предотвращение вспышки пандемии коронавируса в Киеве.

При этом в Минобразования обращают внимание, что ВНО, помимо функции обеспечения равного доступа к образованию, определяет также соответствие образования госстандартам. Там считают нецелесообразным освобождение от ВНО тех, кто не планирует поступать, так как из-за пандемии и отечественные, и зарубежные вузы, скорее всего, перенесут даты начала вступительных кампаний.

Ранее в Украинском центре оценивания качества образования рассказали, как в этом году будет проходить ВНО. 

Вадим Ребрина
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