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Минсоц обосновал изменения в учете гумпомощи: Не все грузы доезжают до ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2023, 08:50
Минсоц обосновал изменения в учете гумпомощи: Не все грузы доезжают до ВСУ - Фото
Назар Танасишин (Фото: Facebook)

Государственная таможенная служба зафиксировала более 3000 случаев, когда гуманитарная помощь, включая товары двойного назначения, не доехала до воинских частей. Об этом в эфире единого телемарафона вечером 25 ноября сказал заместитель министра социальной политики Назар Танасишин, объясняя необходимость изменений в правилах регистрации и учета гуманитарной помощи во время военного положения.

Правительство решило с 1 декабря начать внедрение электронной системы гуманитарной помощи, вследствие которой можно будет сформировать декларацию, а затем подать отчет о распределении помощи.

Она будет не обязательна до апреля 2024 года, но Минсоц призывает использовать ее сразу.

"Таможня недавно обнаружила более 3000 нарушений – недовоз гуманитарной помощи в воинские части. Это огромное количество гуманитарной помощи. Мы отслеживаем, что из 3500 гарантийных писем, которые подавались на таможню, чтобы подтвердить необходимость ввоза товаров двойного назначения, не подтвержденными остались 2500. Мы не знаем, куда эти товары попали после пересечения границы", – сказал Танасишин.

Электронная система также призвана исключить случаи, когда гуманитарную помощь завозят от имени благотворительных фондов без их ведома, потому что нынешние бумажные декларации позволяют вписать получателем кого угодно.

Читайте также: Новый закон о гумпомощи. Кто может быть получателем и приобретателем: разъяснение Минсоца

Андрей Водяный
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гуманитарная помощьВСУМинсоцполитикиназар танасишин
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