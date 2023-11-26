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Мінсоц обґрунтував зміни в обліку гумдопомоги: Не всі вантажі доїжджають до ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
26.11.2023, 08:50
Мінсоц обґрунтував зміни в обліку гумдопомоги: Не всі вантажі доїжджають до ЗСУ - Фото
Назар Танасишин (Фото: Facebook)

Державна митна служба зафіксувала понад 3000 випадків, коли гуманітарна допомога, зокрема товари подвійного призначення, не доїхала до військових частин. Про це в ефірі єдиного телемарафону ввечері 25 листопада сказав заступник міністра соціальної політики України Назар Танасишин, пояснюючи необхідність змін у правилах реєстрації та обліку гуманітарної допомоги під час воєнного стану.

Уряд вирішив з 1 грудня почати впровадження електронної системи гуманітарної допомоги, завдяки якій можна буде сформувати декларацію, а потім подати звіт про розподіл допомоги.

Вона буде не обов'язковою до квітня 2024 року, але Мінсоц закликає використовувати її одразу.

"Митниця недавно виявила понад 3000 порушень – недовезення гуманітарної допомоги до військових частин. Це величезна кількість гуманітарної допомоги. Ми відстежуємо, що з 3500 гарантійних листів, які подавались на митницю, аби підтвердити необхідність ввезення товарів подвійного призначення, не підтвердженими залишились 2500. Ми не знаємо, куди ці товари потрапили після перетину кордону", – сказав Танасишин.

Електронна система також покликана унеможливити випадки, коли гуманітарну допомогу завозять від імені благодійних фондів без їхнього відома, тому що теперішні паперові декларації дозволяють вписати отримувачем будь-кого.

Читайте також: Новий закон про гумдопомогу. Хто може бути отримувачем і набувачем: роз'яснення Мінсоцу

Андрій Водяний
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