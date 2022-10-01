Минус 530 российских военных, вертолет и 16 танков – сводка потерь армии РФ
Украинские военные уничтожили еще 530 российских военных, 13 танков и один вертолет. С начала полномасштабной войны армия России потеряла 59 080 военных, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Наибольшие потери за сутки оккупанты понесли на Краматорском и Бахмутском направлениях. С 24 февраля по 30 сентября армия РФ потеряла на войне:
личного состава – около 59 610 (+530) человек ликвидировано,
танков – 2354 (+16),
боевых бронированных машин – 4949 (+17),
артиллерийских систем – 1397 (+6),
РСЗО – 336 (+3),
средств ПВО – 176 (0),
самолетов – 264 (0),
вертолетов – 226 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1009 (+6),
крылатых ракет – 246 (0),
кораблей/катеров – 15 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 3786 (+18),
спецтехники – 131 (0).
Читайте также: ВСУ поразили 11 пунктов управления оккупантов, отбили атаки у Соледара и Зайцево – Генштаб
Комментарии