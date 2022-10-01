Украинские военные уничтожили еще 530 российских военных, 13 танков и один вертолет. С начала полномасштабной войны армия России потеряла 59 080 военных, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Наибольшие потери за сутки оккупанты понесли на Краматорском и Бахмутском направлениях. С 24 февраля по 30 сентября армия РФ потеряла на войне:

личного состава – около 59 610 (+530) человек ликвидировано,

танков – 2354 (+16),

боевых бронированных машин – 4949 (+17),

артиллерийских систем – 1397 (+6),

РСЗО – 336 (+3),

средств ПВО – 176 (0),

самолетов – 264 (0),

вертолетов – 226 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1009 (+6),

крылатых ракет – 246 (0),

кораблей/катеров – 15 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 3786 (+18),

спецтехники – 131 (0).

Читайте также: ВСУ поразили 11 пунктов управления оккупантов, отбили атаки у Соледара и Зайцево – Генштаб

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.