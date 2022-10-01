ВСУ поразили 11 пунктов управления оккупантов, отбили атаки у Соледара и Зайцево – Генштаб
За сутки, 30 сентября, Вооруженные Силы Украины поразили 11 пунктов управления российских оккупантов, отбили вражеские атаки у Соледара, Нью-Йорка и Зайцево. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.
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На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
На других направлениях российские войска обстреливали населенные пункты из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.
Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника вблизи Нью-Йорка, Зайцево и Соледара.
Авиация Воздушных сил ВСУ нанесла 11 ударов. Подтверждено поражение опорного пункта противника, шести районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех зенитных ракетных комплексов противника.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили три БПЛА и вертолет Ка-52 оккупантов.
Ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили 11 пунктов вражеского управления разного уровня и восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники.
Также в зону поражения попали еще 14 военных объектов врага – склады с боеприпасами, зенитные ракетные комплексы, переправы, станции радиоэлектронной борьбы и разведки.
Как отмечается, за минувшие сутки противник нанес четыре ракетных и 15 авиационных ударов, совершил более 85 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам Украины. От вражеских ударов пострадали более 50 населенных пунктов.
- 30 сентября спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что операция ВСУ по окружению российской группировки на Лиманском направлении находится на "этапе завершения".
- Армия России бежит на Лиманском направлении.
- В это время Путин решил объявить "российскими" временно оккупированные территории Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.
- Подоляк напомнил об Иловайской трагедии и заявил, что теперь о коридоре придется просить армии РФ в Лимане, но у Кремля "банкет".
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