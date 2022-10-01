ВСУ поразили 11 пунктов управления оккупантов, отбили атаки у Соледара и Зайцево – Генштаб

За сутки, 30 сентября, Вооруженные Силы Украины поразили 11 пунктов управления российских оккупантов, отбили вражеские атаки у Соледара, Нью-Йорка и Зайцево. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях российские войска обстреливали населенные пункты из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника вблизи Нью-Йорка, Зайцево и Соледара.

Авиация Воздушных сил ВСУ нанесла 11 ударов. Подтверждено поражение опорного пункта противника, шести районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех зенитных ракетных комплексов противника.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили три БПЛА и вертолет Ка-52 оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили 11 пунктов вражеского управления разного уровня и восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники.

Также в зону поражения попали еще 14 военных объектов врага – склады с боеприпасами, зенитные ракетные комплексы, переправы, станции радиоэлектронной борьбы и разведки.

Как отмечается, за минувшие сутки противник нанес четыре ракетных и 15 авиационных ударов, совершил более 85 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам Украины. От вражеских ударов пострадали более 50 населенных пунктов.

30 сентября спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что операция ВСУ по окружению российской группировки на Лиманском направлении находится на "этапе завершения".

Армия России бежит на Лиманском направлении.

В это время Путин решил объявить "российскими" временно оккупированные территории Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

Подоляк напомнил об Иловайской трагедии и заявил, что теперь о коридоре придется просить армии РФ в Лимане, но у Кремля "банкет".

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Наталія Медведєва

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