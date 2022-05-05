Минус два самолета. За сутки поражено девять воздушных целей оккупантов
05.05.2022, 01:05
Фото: ВС ВСУ
За сутки 4 мая зенитные ракетные подразделения Вооруженных Сил Украины поразили девять воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил поразили два самолета российских оккупантов (предварительно истребители Су-30), два беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10 и три крылатых ракеты.
Зенитные ракетные подразделения Сухопутных войск уничтожили еще два БПЛА противника.
Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей ВС ВСУ наносят ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов.
Читайте также: Оккупанты при поддержке авиации не могут взять под контроль Азовсталь — сводка Генштаба
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии