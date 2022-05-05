Минус два самолета. За сутки поражено девять воздушных целей оккупантов

За сутки 4 мая зенитные ракетные подразделения Вооруженных Сил Украины поразили девять воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил поразили два самолета российских оккупантов (предварительно истребители Су-30), два беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10 и три крылатых ракеты.

Зенитные ракетные подразделения Сухопутных войск уничтожили еще два БПЛА противника.

Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей ВС ВСУ наносят ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов.

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Наталия Медведева

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