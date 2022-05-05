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Минус два самолета. За сутки поражено девять воздушных целей оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2022, 01:05
Минус два самолета. За сутки поражено девять воздушных целей оккупантов - Фото
Фото: ВС ВСУ

За сутки 4 мая зенитные ракетные подразделения Вооруженных Сил Украины поразили девять воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил поразили два самолета российских оккупантов (предварительно истребители Су-30), два беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10 и три крылатых ракеты.

Зенитные ракетные подразделения Сухопутных войск уничтожили еще два БПЛА противника.

Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей ВС ВСУ наносят ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов.

Читайте также: Оккупанты при поддержке авиации не могут взять под контроль Азовсталь — сводка Генштаба

Наталия Медведева
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