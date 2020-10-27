Минветеранов призывает бороться с предвзято-негативным отношением к участникам войны

В СМИ активно освещают негативные поступки ветеранов, а положительные примеры часто умалчиваются, считают в министерстве

Министерство по делам ветеранов разработало и вынесло на общественное обсуждение концепцию формирования и поддержания положительного образа ветерана войны на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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В Минветеранов считают, что в обществе распространяется предвзято-негативное отношения к бывшим участникам войны на востоке страны. Это связывают с освещением в СМИ "отдельных негативных поступков ветеранов", а также замалчиванием положительных примеров, которых, говорится в сообщении, на самом деле намного больше.

Идея концепции, предлагаемой министерством – формирование в обществе позитивного восприятия ветерана войны, как образца героизма и патриотизма.

Как сообщается в заявлении, такой подход обеспечит успешную реинтеграцию ветеранов войны в мирную жизнь, а также создаст положительную информационную среду для защитников Украины.

По данным опроса ООН за январь 2020 года, 32% ветеранов АТО чувствуют себя изолированными от общества, а 73% считают, что их могут понять только те, кто сам имеет военный опыт.

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Станислав Стороженко

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