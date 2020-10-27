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Минветеранов призывает бороться с предвзято-негативным отношением к участникам войны

27.10.2020, 16:44
Минветеранов призывает бороться с предвзято-негативным отношением к участникам войны - Фото
Иллюстративное фото (пресс-служба ВСУ)

В СМИ активно освещают негативные поступки ветеранов, а положительные примеры часто умалчиваются, считают в министерстве

Министерство по делам ветеранов разработало и вынесло на общественное обсуждение концепцию формирования и поддержания положительного образа ветерана войны на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба министерства. 

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В Минветеранов считают, что в обществе распространяется предвзято-негативное отношения к бывшим участникам войны на востоке страны. Это связывают с освещением в СМИ "отдельных негативных поступков ветеранов", а также замалчиванием положительных примеров, которых, говорится в сообщении, на самом деле намного больше. 

Идея концепции, предлагаемой министерством – формирование в обществе позитивного восприятия ветерана войны, как образца героизма и патриотизма. 

Как сообщается в заявлении, такой подход обеспечит успешную реинтеграцию ветеранов войны в мирную жизнь, а также создаст положительную информационную среду для защитников Украины.

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Станислав Стороженко
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