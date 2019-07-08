Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
08.07.2019, 21:55

МинВОТ создал словарь терминов по агрессии РФ против Украины

МинВОТ создал словарь терминов по агрессии РФ против Украины - Фото
Фото: mtot.gov.ua

В министерстве отметили, что до сих пор некоторые ключевые термины, используемые для описания агрессии РФ, трактуются по-разному

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц презентовало руководство по терминологии вооруженного конфликта, в котором содержатся значения 105 ключевых терминов, используемых для описания агрессии РФ против Украины. Об этом сообщает пресс-служба МинВОТ.

В министерстве говорят, что потребность в создании пособия возникла в связи с тем, что дискуссии о терминах продолжаются до сих пор.

Это, считают в ведомстве, затрудняет понимание ситуации - как внутри страны, так и за ее пределами, а также создает благоприятные условия для вражеских информационных воздействий.

Пособие содержит разъяснения терминологической базы международного гуманитарного права, но также в него включена и новая терминология по российской агрессии, отметили в МинВОТ

Скачать пособие можно по ссылке.

Ранее Министерство по вопросам временно оккупированных территорий опубликовало карту мест компактного проживания переселенцев.

Отправить:
Распечатать:
Теги: МинВОТ, терминология, агрессия рф
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 