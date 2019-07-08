МинВОТ создал словарь терминов по агрессии РФ против Украины

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Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц презентовало руководство по терминологии вооруженного конфликта, в котором содержатся значения 105 ключевых терминов, используемых для описания агрессии РФ против Украины. Об этом сообщает пресс-служба МинВОТ.

В министерстве говорят, что потребность в создании пособия возникла в связи с тем, что дискуссии о терминах продолжаются до сих пор.

Это, считают в ведомстве, затрудняет понимание ситуации - как внутри страны, так и за ее пределами, а также создает благоприятные условия для вражеских информационных воздействий.

Пособие содержит разъяснения терминологической базы международного гуманитарного права, но также в него включена и новая терминология по российской агрессии, отметили в МинВОТ

Скачать пособие можно по ссылке.

Ранее Министерство по вопросам временно оккупированных территорий опубликовало карту мест компактного проживания переселенцев.