Где в Украине места компактного проживания переселенцев: карта

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий опубликовало карту мест компактного проживания переселенцев. Больше всего их в Донецкой области - 39 точек.
В Днепропетровской области таких мест 34, в Запорожской - 15, в Харьковской - 12.
В некоторых областях мест компактного проживания переселенцев нет вообще: в Волынской, Ивано-Франковской, Черкасской, Ровенской и Тернопольской.
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Ранее соцопрос показал, что 38% переселенцев из ОРДЛО не собираются возвращаться домой после окончания войны в Донбассе.
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