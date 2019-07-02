Где в Украине места компактного проживания переселенцев: карта

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Министерство по вопросам временно оккупированных территорий опубликовало карту мест компактного проживания переселенцев. Больше всего их в Донецкой области - 39 точек.

В Днепропетровской области таких мест 34, в Запорожской - 15, в Харьковской - 12.

В некоторых областях мест компактного проживания переселенцев нет вообще: в Волынской, Ивано-Франковской, Черкасской, Ровенской и Тернопольской.

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Ранее соцопрос показал, что 38% переселенцев из ОРДЛО не собираются возвращаться домой после окончания войны в Донбассе.

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