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02.07.2019, 10:56

Где в Украине места компактного проживания переселенцев: карта

Где в Украине места компактного проживания переселенцев: карта - Фото
Фото: depositphotos.com

Больше всего вынужденных переселенцев компактно проживают в Донецкой и Днепропетровской областях

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий опубликовало карту мест компактного проживания переселенцев. Больше всего их в Донецкой области - 39 точек.

В Днепропетровской области таких мест 34, в Запорожской - 15, в Харьковской - 12.

В некоторых областях мест компактного проживания переселенцев нет вообще: в Волынской, Ивано-Франковской, Черкасской, Ровенской и Тернопольской.

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Ранее соцопрос показал, что 38% переселенцев из ОРДЛО не собираются возвращаться домой после окончания войны в Донбассе. 

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Теги: переселенцы, МинВОТ, инфографика
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