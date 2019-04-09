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09.04.2019, 12:57

Минюст: Надо вводить санкции против СМИ, публикующих фейки РФ

Минюст: Надо вводить санкции против СМИ, публикующих фейки РФ - Фото
Павел Петренко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Петренко напомнил, что украинское законодательство предусматривает санкции, а украинские спецслужбы уже применяли их против информресурсов

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Для защиты государственных интересов от информационной агрессии российских спецслужб с использованием некоторых украинских изданий государство должно шире применять закон о санкциях, считает министр юстиции Украины Павел Петренко, передает Укринформ.

Он подчеркнул, что, с точки зрения свободы слова и принципа защиты независимой журналистики, никаких ограничений для прессы не может быть, но в Украине есть законодательство, которое регулирует введение санкций и украинские спецслужбы уже ввели санкции против информационных ресурсов, занимавшихся фактически манипуляциями, дезинформацией и использовались российскими спецслужбами.

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"Определенная волна недовольства по этому также распространялась спецслужбами Российской Федерации, государства-агрессора. Я думаю, что надо двигаться именно в этом направлении", - отметил Петренко.

По его мнению, если нашлись достаточные доказательства того, что украинскими СМИ манипулируют спецслужбы РФ, то надо применять те санкции, которые предусмотрены законом.

"Кстати, этот закон (о санкциях – ред.), невзирая на критику со стороны нашего восточного соседа, государства-агрессора, является эффективным", - добавил министр юстиции.

15 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №10139, которым предлагается установить уголовную ответственность за недостоверную информацию в интернете и в СМИ. 

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Теги: пропаганда, сми, фейки
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