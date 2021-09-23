В Украине появятся тюрьмы для "воров в законе"

В следующем году в Украине должны появиться специальные тюрьмы для "воров в законе". Об этом в эфире телеканала Дом заявила замминистра юстиции Елена Высоцкая.

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Высоцкая отметила опасность содержания влиятельных преступников в обычных тюрьмах и колониях, поскольку другие осужденные могут выполнять их приказы. Это дает возможность "ворам в законе" влиять на администрацию, запугивая ее и персонал учреждения, или влиять на других осужденных.

Чтобы устранить такие риски, в следующем году Минюст планирует создать два спецучреждения для содержания "воров в законе". Их персонал будут психологически готовить для работы с такими осужденными, будут проработаны технические средства – видеосвязь, видеонаблюдение и видеорегистраторы для персонала, а также средства глушения мобильной связи, рассказала Высоцкая.

В июне 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2513 о преступных сообществах и "ворах в законе".

В феврале 2021 года в Украине впервые сообщили о подозрении по статьям о "ворах в законе".

Денис Юдин

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