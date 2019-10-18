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Минюст просит суд отменить регистрацию одной из партий: причина

Минюст просит суд отменить регистрацию одной из партий: причина - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
18.10.2019, 16:12

В суде решают вопрос об открытии производства

Министерство юстиции просит Окружной административный суд Киева аннулировать регистрационное свидетельство одной из политических партий, сообщает пресс-служба ОАСК.

Речь идет о Республиканской партии Украины. Как сообщили в суде, истец причиной своего иска указал то, что партия последние 10 лет не выдвигала кандидатов на очередных и внеочередных выборах президента и народных депутатов.

В ОАСК уточнили, что решают вопрос об открытии производства по данному административному делу.

Как свидетельствуют данные в Реестре политических партий Минюста, Республиканская партия зарегистрирована в Киеве, свидетельство датировано 2005 годом. Всего в реестре значатся 159 политических сил.

Примечательно, что до 2007 года РПУ возглавлял нынешний нардеп от Оппозиционной платформы - За життя Юрий Бойко.

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