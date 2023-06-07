Минздрав дал советы жителям Херсонской области, как снизить риск инфекционных заболеваний

Министерство здравоохранения дало рекомендации жителям подтопленных населенных пунктов Херсонской области, как снизить риск инфекционных заболеваний. В частности, в Минздраве призывают не употреблять оказавшиеся в воде пищевые продукты даже консервацию, и не одевать одежду без предварительной дезинфекции.

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В министерстве говорят, что на дне Каховской ГЭС могло быть много опасных для здоровья веществ.

Химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных, свалок могут оказаться в колодцах и открытых водоемах на территории, подтопленной в результате подрыва ГЭС страной-террористом, предупреждает Минздрав.

На местах уже работают специалисты Центра контроля и профилактики болезней (ЦКПБ) и отбирают пробы воды из водоемов и колодцев.

Чтобы снизить риск возникновения инфекционных заболеваний на пораженных территориях, Минздрав просит соблюдать следующие правила:

Пейте только бутилированную или привозную воду.

Воду для приготовления пищи и хозяйственных нужд берите только из проверенных источников. Река или колодец во дворе больше не являются проверенными источниками воды. Как и водопровод, предназначенный для технических целей.

Кипятите или дезинфицируйте другим способом воду, взятую для питья, мытья фруктов, ягод или посуды. Однако помните, что кипячение не лишает воду химического загрязнения!

Откажитесь от продуктов, подтопленных водой (даже от консервации).

Подвергайте все продукты термической обработке (варка, жарка, запекание).

Тщательно мойте руки с мылом.

Не надевайте одежду, которая была загрязнена во время подтопления, без предварительной стирки и дезинфекции.

В последующие три-пять дней в Херсонской области и подтопленных районах в Запорожье из-за стремительного падения уровня воды будет наблюдаться мор рыбы. В Минздраве предупредили, что собирать такую рыбу и употреблять (солить или вялить) категорически запрещено – есть риск заболевания ботулизмом.

В областях формируются запасы антибиотиков и сорбентов для лечения острых кишечных инфекций.

"В случае если вы испытываете боли в животе, рвоту, диарею, повышенную температуру тела и другие необычные симптомы, не прибегайте к самолечению – немедленно обращайтесь к врачу", – говорится в сообщении.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на Каховской ГЭС хранится 460 тонн машинного масла.

В реку Днепр уже попало более 150 тонн масла.

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