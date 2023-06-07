Минздрав дал советы жителям Херсонской области, как снизить риск инфекционных заболеваний
Министерство здравоохранения дало рекомендации жителям подтопленных населенных пунктов Херсонской области, как снизить риск инфекционных заболеваний. В частности, в Минздраве призывают не употреблять оказавшиеся в воде пищевые продукты даже консервацию, и не одевать одежду без предварительной дезинфекции.
В министерстве говорят, что на дне Каховской ГЭС могло быть много опасных для здоровья веществ.
Химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных, свалок могут оказаться в колодцах и открытых водоемах на территории, подтопленной в результате подрыва ГЭС страной-террористом, предупреждает Минздрав.
На местах уже работают специалисты Центра контроля и профилактики болезней (ЦКПБ) и отбирают пробы воды из водоемов и колодцев.
Чтобы снизить риск возникновения инфекционных заболеваний на пораженных территориях, Минздрав просит соблюдать следующие правила:
- Пейте только бутилированную или привозную воду.
- Воду для приготовления пищи и хозяйственных нужд берите только из проверенных источников. Река или колодец во дворе больше не являются проверенными источниками воды. Как и водопровод, предназначенный для технических целей.
- Кипятите или дезинфицируйте другим способом воду, взятую для питья, мытья фруктов, ягод или посуды. Однако помните, что кипячение не лишает воду химического загрязнения!
- Откажитесь от продуктов, подтопленных водой (даже от консервации).
- Подвергайте все продукты термической обработке (варка, жарка, запекание).
- Тщательно мойте руки с мылом.
- Не надевайте одежду, которая была загрязнена во время подтопления, без предварительной стирки и дезинфекции.
- В последующие три-пять дней в Херсонской области и подтопленных районах в Запорожье из-за стремительного падения уровня воды будет наблюдаться мор рыбы. В Минздраве предупредили, что собирать такую рыбу и употреблять (солить или вялить) категорически запрещено – есть риск заболевания ботулизмом.
В областях формируются запасы антибиотиков и сорбентов для лечения острых кишечных инфекций.
"В случае если вы испытываете боли в животе, рвоту, диарею, повышенную температуру тела и другие необычные симптомы, не прибегайте к самолечению – немедленно обращайтесь к врачу", – говорится в сообщении.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на Каховской ГЭС хранится 460 тонн машинного масла.
- В реку Днепр уже попало более 150 тонн масла.
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