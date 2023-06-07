Під забороною навіть консервація і одяг, підтоплені водою. МОЗ дав рекомендації жителям Херсонщини

Міністерство охорони здоров'я дало рекомендації жителям підтоплених населених пунктів Херсонської області, як знизити ризик виникнення інфекційних захворювань. Зокрема у МОЗ закликають не вживати харчові продукти, які опинилися у воді, навіть консервацію, і не вдягати одяг без попередньої дезінфекції.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У міністерстві кажуть, що на дні Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров’я речовин.

Хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах на території, підтопленій внаслідок підриву ГЕС країною-терористом, попереджає МОЗ

На місцях вже працюють фахівці Центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) та відбирають проби води з водойм та криниць тощо.

Щоби знизити ризик виникнення інфекційних захворювань на уражених територіях, МОЗ просить дотримуватися таких правил:

Пийте тільки бутильовану або привізну воду.

Воду для приготування їжі і господарських потреб беріть тільки з перевірених джерел. Річка чи криниця у дворі більше не є перевіреними джерелами води. Як і водопровід, призначений для технічних цілей.

Кип’ятіть або дезінфікуйте в інший спосіб воду, взяту для пиття, миття фруктів, ягід чи посуду. Проте пам’ятайте, що кип’ятіння не позбавляє воду хімічного забруднення!

Відмовтеся від продуктів, які були підтоплені водою (навіть від консервації).

Піддавайте всі продукти термічній обробці (варіння, смаження, запікання).

Ретельно мийте руки з милом.

Не вбирайтеся в одяг, який був забруднений під час підтоплення, без попереднього прання та дезінфекції.

У наступні три-п'ять днів на Херсонщині та підтоплених районах на Запоріжжі через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби. У МОЗ попередили, що збирати таку рибу і вживати (солити чи в’ялити) категорично заборонено – є ризик захворювання на ботулізм.

В областях формуються запаси антибіотиків та сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій.

"У разі якщо ви відчуваєте біль у животі, маєте блювання, діарею, підвищену температуру тіла та інші незвичні симптоми, не вдавайтеся до самолікування – негайно звертайтеся до лікаря", – йдеться у повідомленні.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що на Каховській ГЕС зберігається 460 тонн машинного мастила.

У річку Дніпро вже потрапило понад 150 тонн мастила.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.