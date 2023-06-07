Під забороною навіть консервація і одяг, підтоплені водою. МОЗ дав рекомендації жителям Херсонщини
Міністерство охорони здоров'я дало рекомендації жителям підтоплених населених пунктів Херсонської області, як знизити ризик виникнення інфекційних захворювань. Зокрема у МОЗ закликають не вживати харчові продукти, які опинилися у воді, навіть консервацію, і не вдягати одяг без попередньої дезінфекції.
У міністерстві кажуть, що на дні Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров’я речовин.
Хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах на території, підтопленій внаслідок підриву ГЕС країною-терористом, попереджає МОЗ
На місцях вже працюють фахівці Центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) та відбирають проби води з водойм та криниць тощо.
Щоби знизити ризик виникнення інфекційних захворювань на уражених територіях, МОЗ просить дотримуватися таких правил:
- Пийте тільки бутильовану або привізну воду.
- Воду для приготування їжі і господарських потреб беріть тільки з перевірених джерел. Річка чи криниця у дворі більше не є перевіреними джерелами води. Як і водопровід, призначений для технічних цілей.
- Кип’ятіть або дезінфікуйте в інший спосіб воду, взяту для пиття, миття фруктів, ягід чи посуду. Проте пам’ятайте, що кип’ятіння не позбавляє воду хімічного забруднення!
- Відмовтеся від продуктів, які були підтоплені водою (навіть від консервації).
- Піддавайте всі продукти термічній обробці (варіння, смаження, запікання).
- Ретельно мийте руки з милом.
- Не вбирайтеся в одяг, який був забруднений під час підтоплення, без попереднього прання та дезінфекції.
- У наступні три-п'ять днів на Херсонщині та підтоплених районах на Запоріжжі через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби. У МОЗ попередили, що збирати таку рибу і вживати (солити чи в’ялити) категорично заборонено – є ризик захворювання на ботулізм.
В областях формуються запаси антибіотиків та сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій.
"У разі якщо ви відчуваєте біль у животі, маєте блювання, діарею, підвищену температуру тіла та інші незвичні симптоми, не вдавайтеся до самолікування – негайно звертайтеся до лікаря", – йдеться у повідомленні.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що на Каховській ГЕС зберігається 460 тонн машинного мастила.
- У річку Дніпро вже потрапило понад 150 тонн мастила.
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