В Минздраве подготовили рекомендации для преемников

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В Министерстве здравоохранения подготовили документ для следующего состава ведомства, в котором обозначили ситуацию в системе охраны здоровья, а также план шагов на первые 100 дней и последующие 3-5 лет. Об этом Минздрав сообщает в Facebook.

В документе, в частности, указаны нынешние результаты и дальнейшие этапы трансформации системы здравоохранения, которую команда и.о. министра Ульяны Супрун начала в 2018 году.

"Этот документ будет полезным для новых членов правительства, депутатов всех уровней, государственных служащих, президента и его команды, специалистов различных сфер и граждан, интересующихся вопросами здравоохранения", - подчеркнули в министерстве.

В Минздраве добавили, что когда станет известен состав нового правительства, команда ведомства готова подробно разъяснить все аспекты преемникам и помочь максимально гладко взять власть в Министерстве в интересах граждан Украины.

Ранее Супрун сообщила, что команда Минздрава продолжит работу над изменениями в системе здравоохранения до новых кадровых назначений в Кабмине. Она подчеркнула, что здравоохранение должно быть вне политики независимо от социального или материального статуса.