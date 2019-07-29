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Супрун отреагировала на возможность своей отставки

Супрун отреагировала на возможность своей отставки - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.07.2019, 14:28

И.о. министра здравоохранения отметила, что "здравоохранение должно быть вне политики независимо от социального или материального статуса"

Пока команда Минздрава продолжит работу над изменениями в системе здравоохранения до новых кадровых назначений в Кабмине. Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Я думаю, что мы должны дать шанс, чтобы все это было сделано. Не решать те вещи, перед тем, как сам президент и премьер-министр будут решать. А это, что мы говорили с самого начала - мы здесь, мы дальше работаем в министерстве. Как останемся, будем дальше работать. Как не останемся - передадим всю работу, которая уже была сделана, планы, которые дальше должны происходить", - отметила Супрун.

Она подчеркнула, что здравоохранение должно быть вне политики независимо от социального или материального статуса, пишет Укринформ.

"Врачи должны дальше спокойно работать и передавать друг другу знания и работу, которая будет сделана. Поэтому спокойно ждем. Мы услышали много раз публично, что это будет продолжаться", - сказала Супрун.

В случае, если не войдет в новый состав Кабмина, Супрун планирует издать книгу о здоровом образе жизни и привлекать иностранные инвестиции в украинскую систему здравоохранения.

12 июля Супрун отреагировала на предложение президента Владимира Зеленского об усилении люстрации.

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Владимир Зеленский отставка минздрав ульяна супрун
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