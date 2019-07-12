Супрун - Зеленскому: Нельзя люстрировать вишневые косточки

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун отреагировала на вчерашнее предложение президента Владимира Зеленского об усилении люстрации. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

"Есть вишни, и есть черешни. Вишни, в отличие от черешни, немного горьковатые. Но всем известно об "опасности" косточек. Пока нельзя люстрировать их, но все же есть немало преимуществ и от потребления вишен. Как и от трансформации системы здравоохранения", - отметила Супрун.

"И хотя наши тексты #абивибулиздорові довольно объемны, похоже, что их таки дочитывают до конца даже в Офисе президента и Владимир Зеленский. Так, например, целая нация может узнать, что вишневые косточки могут убить. Для этого не обязательно ими "пулять" в глаза противнику через трубочку. Достаточно их раскусить", – добавила она.

11 июля Зеленский заявил, что его команда разработала законопроект о люстрации лиц, которые в период с 23.02.2014 г. по 19.05.2019 г. занимали должности президента, председателя Верховной Рады, генпрокурора, председателя СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, председателей ГФС и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий. Люстрировать также предлагается депутатов и членов правительства этого периода.

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