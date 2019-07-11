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11.07.2019, 16:35

Люстрация Зеленского коснется и команды президента - Стефанчук

Люстрация Зеленского коснется и команды президента - Стефанчук - Фото
Руслан Стефанчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Представитель шестого президента в Раде ответил на вопрос, коснется ли закон Зеленского о люстрации членов его команды

Законопроект о люстрации, разработанный командой президента Владимира Зеленского, касается всех без исключения чиновников, которые занимали свои посты с 23.02.2014 г. по 19.05.2019 г. Об этом заявил представитель Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук во время обсуждения отставки министра иностранных дел Павла Климкина.

Депутат Владимир Арьев напомнил, что на место Климкина подана кандидатура Вадима Пристайко, который работал первым замминистра до 2017 года.

"Значит, следуя логике президента, который его внес, он (Пристайко, - ред.) должен быть потом люстрирован", - сказал Арьев.

Стефанчук на это заявил, что окончательный ответ будет тогда, когда Рада получит окончательный проект закона, оценит его и поддержит. "Я глубоко уверен, что в случае поддержки у нас будет абсолютное выполнение всех норм и положений законодательства", - сказал он.

Отвечая на вопрос вице-спикера Ирины Геращенко, коснется ли люстрация Александра Данилюка и Айвараса Абромавичуса, Стефанчук сказал: "Нет у нас вопросов, связанных с тем, команда это президента или нет. В случае поддержки Верховной Радой этого закона он будет распространяться на всех лиц, независимо от того, в какой команде они находятся".

Данилюк в указанный период был министром финансов, а Абромавичус - министром экономического развития и торговли. Однако они примкнул к команде Зеленского во время предвыборной кампании. Данилюк сейчас занимает пост секретаря СНБО, а Абромавичус, как стало известно сегодня, возглавил наблюдательный совет госконцерна Укроборонпром.

Ранее сегодня Зеленский заявил, что его команда разработала законопроект о люстрации лиц, которые в период с 23.02.2014 г. по 19.05.2019 г. занимали должности президента, председателя Верховной Рады, генпрокурора, председателя СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, председателей ГФС и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий. Люстрировать также предлагается депутатов и членов правительства этого периода.

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Теги: люстрация, Руслан Стефанчук
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