"Мир верит в Украину". В Киеве снова работают дипломаты 16 посольств – список

В Киеве возобновили работу 16 посольств, это свидетельствует о поддержке и вере мира в Украину, передает в Facebook Министерство иностранных дел.

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В МИД пишут, что сегодня в Киеве снова работают дипломаты 16 представительств – ЕС, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Чехии, Словении, Ватикана, Молдовы, Грузии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана.

В ведомстве поблагодарили "друзей" за поддержку и отметили: с каждым днем в столицу возвращаются все больше дипломатов.

"Это одно из свидетельств того, что мир поддерживает и верит в Украину", – добавили в МИД.

Также США ставят цель возобновить работу своего посольства и оценивают аспект безопасности, сообщила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки.

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Марк Сировой

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