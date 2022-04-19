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Байден не приедет в Киев – Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2022, 02:42
Байден не приедет в Киев – Белый дом - Фото
Джен Псаки (Скриншот видео)

Президент США Джо Байден не планирует посещать украинскую столицу. Об этом  заявила на брифинге 18 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"Визит президента не планируется. Я еще раз повторю это", – сказала Псаки журналистам.

Белый дом продолжает готовить визит другого высокопоставленного чиновника администрации в Украину. Этот визит состоится без предварительных объявлений из соображений безопасности.

Псаки также сообщила, что США надеются вновь открыть посольство США в Киеве, однако не назвала сроки.

"Конечно, это наша цель, – сказала она. – Очевидно, что дипломатическое присутствие на местах важно".

Наталия Медведева
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