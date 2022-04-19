Байден не приедет в Киев – Белый дом
19.04.2022, 02:42
Джен Псаки (Скриншот видео)
Президент США Джо Байден не планирует посещать украинскую столицу. Об этом заявила на брифинге 18 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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"Визит президента не планируется. Я еще раз повторю это", – сказала Псаки журналистам.
Белый дом продолжает готовить визит другого высокопоставленного чиновника администрации в Украину. Этот визит состоится без предварительных объявлений из соображений безопасности.
Псаки также сообщила, что США надеются вновь открыть посольство США в Киеве, однако не назвала сроки.
"Конечно, это наша цель, – сказала она. – Очевидно, что дипломатическое присутствие на местах важно".
- Утром 14 апреля сообщалось, что в Украину могут приехать госсекретарь Энтони Блинкен или министр обороны Ллойд Остин.
- Вечером того же дня Байден ответил утвердительно на вопрос, готов ли он лично посетить Украину.
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