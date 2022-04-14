Байден заявил, что готов лично приехать в Украину

Президент США Джо Байден ответил утвердительно на вопрос, готов ли он лично посетить Украину. Соответствующий вопрос задал ему журналист на объединенной базе Эндрюс в штате Мэриленде. Ответ Байдена опубликовал сайт Белого дома.

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Сначала журналист задал вопрос, собирается ли президент США направить высокопоставленных чиновников в Украину. Байден ответил, что сейчас это решение принимается.

Далее цитируем диалог:

Журналист: Кого бы вы отправили?

Байден: Вы готовы поехать?

Журналист: А вы?

Байден: Да.

Вместе с тем источник Reuters сообщил, что вряд ли в Украину отправятся Байден или вице-президент Камала Харрис. Возможно, это будут министр обороны Ллойд Остин или госсекретарь Энтони Блинкен.

Ранее сегодня CNN со ссылкой на источники также сообщил, что Украину могут посетить Блинкен или Остин.

Вадим Ребрина

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