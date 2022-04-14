UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Байден заявил, что готов лично приехать в Украину

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2022, 22:15
Байден заявил, что готов лично приехать в Украину - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден ответил утвердительно на вопрос, готов ли он лично посетить Украину. Соответствующий вопрос задал ему журналист на объединенной базе Эндрюс в штате Мэриленде. Ответ Байдена опубликовал сайт Белого дома.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сначала журналист задал вопрос, собирается ли президент США направить высокопоставленных чиновников в Украину. Байден ответил, что сейчас это решение принимается.

Далее цитируем диалог:

Журналист: Кого бы вы отправили?

Байден: Вы готовы поехать?

Журналист: А вы?

Байден: Да.

Вместе с тем источник Reuters сообщил, что вряд ли в Украину отправятся Байден или вице-президент Камала Харрис. Возможно, это будут министр обороны Ллойд Остин или госсекретарь Энтони Блинкен.

  • Ранее сегодня CNN со ссылкой на источники также сообщил, что Украину могут посетить Блинкен или Остин.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
джо байден
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 