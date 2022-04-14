Байден заявил, что готов лично приехать в Украину
14.04.2022, 22:15
Джо Байден (фото - ЕРА)
Президент США Джо Байден ответил утвердительно на вопрос, готов ли он лично посетить Украину. Соответствующий вопрос задал ему журналист на объединенной базе Эндрюс в штате Мэриленде. Ответ Байдена опубликовал сайт Белого дома.
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Сначала журналист задал вопрос, собирается ли президент США направить высокопоставленных чиновников в Украину. Байден ответил, что сейчас это решение принимается.
Далее цитируем диалог:
Журналист: Кого бы вы отправили?
Байден: Вы готовы поехать?
Журналист: А вы?
Байден: Да.
Вместе с тем источник Reuters сообщил, что вряд ли в Украину отправятся Байден или вице-президент Камала Харрис. Возможно, это будут министр обороны Ллойд Остин или госсекретарь Энтони Блинкен.
- Ранее сегодня CNN со ссылкой на источники также сообщил, что Украину могут посетить Блинкен или Остин.
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