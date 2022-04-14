В Украину могут приехать Блинкен или глава Пентагона – CNN
14.04.2022, 06:38
Энтони Блинкен, Джо Байден и Ллойд Остин (фото - ЕРА)
Украину могут посетить госсекретарь США Энтони Блинкен или глава Пентагона Ллойд Остин. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
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По данным канала, американские официальные лица провели предварительные внутренние переговоры по поводу отправки в Украину высокопоставленного представителя Вашингтона.
Журналисты отмечают, что президента США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис вряд ли посетят Киев в ближайшее время. Однако обсуждалась возможность отправки Блинкена или Остина.
При этом источники отмечают, что пока официального решения нет, визит может и не состояться.
- После освобождения от российских оккупантов Киевской области украинскую столицу посетили руководители ЕС, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Австрии Карл Нехаммер, президенты стран Балтии и Польши.
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