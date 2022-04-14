В Украину могут приехать Блинкен или глава Пентагона – CNN

Украину могут посетить госсекретарь США Энтони Блинкен или глава Пентагона Ллойд Остин. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

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По данным канала, американские официальные лица провели предварительные внутренние переговоры по поводу отправки в Украину высокопоставленного представителя Вашингтона.

Журналисты отмечают, что президента США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис вряд ли посетят Киев в ближайшее время. Однако обсуждалась возможность отправки Блинкена или Остина.

При этом источники отмечают, что пока официального решения нет, визит может и не состояться.

Марк Сировой

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