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"Мировой прецедент". Климкин прокомментировал решение суда по РФ

"Мировой прецедент". Климкин прокомментировал решение суда по РФ - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
08.11.2019, 17:58

Сегодняшнее решение будет дорого стоить России, убежден экс-глава МИД

Сегодняшнее решение Международного суда ООН в Гааге о юрисдикции в деле Украины против России является мировым прецедентом. Так его прокомментировал экс-глава МИД Павел Климкин.

Он выразил убеждение, что это решение будет дорого стоить для РФ во всех отношениях и является ответом на заявления об отсутствии рычагов против агрессора. "Они есть, за них нужно бороться", - добавил Климкин.

"Все, кто планировал хоронить международное право, могут остановиться. Да, решение не приходят сразу, и это разочарование для тех, кто переживает сердцем потери каждый день. Но международные законы - это тоже настоящая сила", - пояснил экс-глава МИД.

  • Сегодня суд признал свою юрисдикцию в деле Украины против России о нарушении РФ международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, и перейдет к рассмотрению дела по существу.

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