Митрополиты, судовладельцы, бизнесмены: в Греции расследуют каналы российского влияния

Службы финансового контроля Греции занялись расследованием теневых каналов продвижения российских интересов. Об этом сообщает греческое издание KontraNews.

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Издание сообщает, что у контрольных служб Банка Греции и греческого Управления по борьбе с отмыванием денег на контроле находится "черный список" из 280 видных общественных деятелей и промышленников страны.

В числе прочих, в этом списке присутствуют имена четырех митрополитов и двадцати игуменов монастырей Греческой православной церкви, двух владельцев судоходных компаний, двенадцати крупных промышленников и двух владельцев телеканалов.

Финансовые службы расследуют связь лиц из списка с российским государственным концерном Рособоронэкспорт, через который в Грецию, по данным следствия, направлялись "огромные суммы денег" для лоббирования интересов России в части поставок вооружений и энергоносителей, а также для усиления влияния России на ключевые сферы общественной жизни.

Целью расследования, утверждает издание, является отследить движение денег Рособоронэкспорта, проходивших через счета судоходной компании, которая пользуется фактической монополией на морскую доставку в Грецию российской нефти, топ-менеджеров компаний, контролирующих крупные медийные активы, а также через высших иерархов православной церкви. В теневых схемах участвовали греческие и кипрские банки.

Отмечается, что в списке оказались несколько крупных греческих бизнесменов российского происхождения или имеющих активы в России, возможность введения санкций против которых рассматривается сейчас службами финансового контроля США.

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