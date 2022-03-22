UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Митрополиты, судовладельцы, бизнесмены: в Греции расследуют каналы российского влияния

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2022, 15:08
Митрополиты, судовладельцы, бизнесмены: в Греции расследуют каналы российского влияния - Фото
Фото - Оксана Чичкань

Службы финансового контроля Греции занялись расследованием теневых каналов продвижения российских интересов. Об этом сообщает греческое издание KontraNews

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Издание сообщает, что у контрольных служб Банка Греции и греческого Управления по борьбе с отмыванием денег на контроле находится "черный список" из 280 видных общественных деятелей и промышленников страны.

В числе прочих, в этом списке присутствуют имена четырех митрополитов и двадцати игуменов монастырей Греческой православной церкви, двух владельцев судоходных компаний, двенадцати крупных промышленников и двух владельцев телеканалов.

Финансовые службы расследуют связь лиц из списка с российским государственным концерном Рособоронэкспорт, через который в Грецию, по данным следствия, направлялись "огромные суммы денег" для лоббирования интересов России в части поставок вооружений и энергоносителей, а также для усиления влияния России на ключевые сферы общественной жизни.

Целью расследования, утверждает издание, является отследить движение денег Рособоронэкспорта, проходивших через счета судоходной компании, которая пользуется фактической монополией на морскую доставку в Грецию российской  нефти, топ-менеджеров компаний, контролирующих крупные медийные активы, а также через высших иерархов православной церкви. В теневых схемах участвовали греческие и кипрские банки. 

Отмечается, что в списке оказались несколько крупных греческих бизнесменов российского происхождения или имеющих активы в России, возможность введения санкций против которых рассматривается сейчас службами финансового контроля США.   

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Греция санкции расследование Рособоронэкспорт
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 