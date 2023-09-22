UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Мне некомфортно". Эрдоган пожаловался на "цвета ЛГБТ" в зале ООН – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2023, 12:38
Фото: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался, что ему "некомфортно находиться в зале ООН среди цветов ЛГБТ". То, что он так назвал, на самом деле является цветами Целей устойчивого развития, передает Reuters.

Эрдоган заявил, что хотел бы обсудить это с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Одна из проблем, которая меня больше всего беспокоит, – это то, что, заходя в Генеральную Ассамблею ООН, вы видите цвета ЛГБТ на лестнице и в других местах", – сказал он.

Турецкий президент подчеркнул, что "сколько бы прав ни имели нацменьшинства, у тех, кто их не поддерживает, тоже есть права".

Некоторые дипломаты ООН предположили, что, возможно, Эрдоган перепутал 17 цветов, отражающих в зале ООН Цели устойчивого развития, с цветами-символикой ЛГБТ, которых всего шесть.

  • В 2015 году ООН приняла 17 Целей устойчивого развития к 2030 году. Они предусматривают преодоление голода, крайней бедности, борьбу с изменением климата и неравенством, а также продвижение гендерного равенства.
  • Турция во главе с Эрдоганом является консервативной страной, защищающей "традиционные ценности". Гомосексуальность не является преступлением в Турции, в то же время политические союзники Эрдогана призывают упразднить законы, защищающие права ЛГБТ.
Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Турциялгбтреджеп тайип эрдоган
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 