"Мне некомфортно". Эрдоган пожаловался на "цвета ЛГБТ" в зале ООН – Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался, что ему "некомфортно находиться в зале ООН среди цветов ЛГБТ". То, что он так назвал, на самом деле является цветами Целей устойчивого развития, передает Reuters.

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Эрдоган заявил, что хотел бы обсудить это с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Одна из проблем, которая меня больше всего беспокоит, – это то, что, заходя в Генеральную Ассамблею ООН, вы видите цвета ЛГБТ на лестнице и в других местах", – сказал он.

Турецкий президент подчеркнул, что "сколько бы прав ни имели нацменьшинства, у тех, кто их не поддерживает, тоже есть права".

Некоторые дипломаты ООН предположили, что, возможно, Эрдоган перепутал 17 цветов, отражающих в зале ООН Цели устойчивого развития, с цветами-символикой ЛГБТ, которых всего шесть.

В 2015 году ООН приняла 17 Целей устойчивого развития к 2030 году. Они предусматривают преодоление голода, крайней бедности, борьбу с изменением климата и неравенством, а также продвижение гендерного равенства.

Турция во главе с Эрдоганом является консервативной страной, защищающей "традиционные ценности". Гомосексуальность не является преступлением в Турции, в то же время политические союзники Эрдогана призывают упразднить законы, защищающие права ЛГБТ.

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