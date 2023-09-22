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"Мені некомфортно". Ердоган поскаржився на "кольори ЛГБТ" в залі ООН – Reuters

Этот материал также доступен на русском
22.09.2023, 12:38
Фото: Reuters

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган поскаржився на те, що йому "незручно перебувати у залі ООН серед кольорів ЛГБТ". Те, що він так назвав, насправді є кольорами Цілей сталого розвитку, передає Reuters.

Ердоган заявив, що хотів би обговорити це з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

"Одна з проблем, яка мене найбільше турбує, – це те, що, заходячи до Генеральної Асамблеї ООН, ви бачите кольори ЛГБТ на сходах та в інших місцях", – сказав він.

Турецький президент наголосив, що "хай би скільки прав мали нацменшини, у тих, хто їх не підтримує, теж є права".

Деякі дипломати ООН припустили, що, можливо, Ердоган переплутав 17 кольорів, які відображають у залі ООН Цілі сталого розвитку, з кольорами-символікою ЛГБТ, яких лише шість.

  • У 2015 році ООН ухвалила 17 Цілей сталого розвитку до 2030 року. Вони містять подолання голоду, крайньої бідності, боротьбу зі зміною клімату та нерівністю, а також просування гендерної рівності.

  • Туреччина на чолі з Ердоганом є консервативною країною, яка захищає "традиційні цінності". Гомосексуальність не є злочином у Туреччині, водночас політичні союзники Ердогана закликають скасувати закони, які захищають права ЛГБТ.

Мілана Головань
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туреччиналгбтРеджеп Тайіп Ердоган
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