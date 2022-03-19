"Мобилизованных" в ОРДЛО отправляют как пушечное мясо для выявления позиций ВСУ – разведка

Российские оккупанты используют "мобилизованных" жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей как пушечное мясо для выявления огневых позиций ВСУ. Об этом сообщают в Главном управлении разведки Минобороны.

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В разведке отметили, что сейчас оккупанты активно "мобилизуют" мужское население ОРДЛО, и сформированные таким образом подразделения отличаются очень низкой боевой подготовкой, дисциплиной и моральным состоянием.

По словам самих "мобилизованных", российское командование использует их в качестве "наживки", как передовой эшелон разведки боем. Подразделения отправляют на военных автомобилях на линию столкновения, игнорируя высокие потери. Так российские оккупанты определяют расположение огневых позиций ВСУ.

В разведке сообщают, что одно из таких подразделений, где было 250-300 человек, 16-17 марта потеряло около 200 "мобилизованных" на Николаевском направлении, а остатки вернувшегося в Херсонскую область подразделения абсолютно деморализованы и отказываются от дальнейшего участия в боевых действиях.

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Оксана Житнюк

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