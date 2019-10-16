Могерини: Усиление Украины - это общеевропейский интерес

Федерика Могерини (фото - LIGA.net)

Укрепление Украины является общим европейским интересом, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини во время выступления в Оксфордском университете.

"Конфликт в Донбассе и незаконная аннексия Крыма все еще продолжаются. Но по сравнению с тем, что было пять лет назад, Украина - совершенно другая страна. Она намного сильнее, в первую очередь благодаря упрямой работе и стремлению к переменам: борьбе с коррупцией и реформам, а также - благодаря вкладу Европейского союза", - сказала Могерини.

Она отметила, что поддержка, оказанная Украине, была самой большой в истории ЕС, по ее словам, никто не инвестировал в Украину больше, чем ЕС, и ЕС не инвестировал больше, чем в Украину, ни в какую другую страну.

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