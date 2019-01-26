Могилянка присудила Варфоломею звание почетного доктора академии

Патриарх Варфоломей

Ученый совет Киево-Могилянской академии присудил вселенскому православному патриарху Варфоломею звание почетного доктора академии. Об этом в Facebook сообщил президент академии Андрей Мелешевич.

По его словам, такое решение ученый совет принял 20 декабря 2018 года.

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"Таким образом сообщество Могилянки не только отдало должное религиозному служению предстоятеля мирового православия, но и, прежде всего, отметила его заслуги как ученого и популяризатора исследований", - написал Мелешевич.

Руководитель вуза считает, что патриарх Варфоломей является "авторитетным исследователем, специалистом по каноническому праву, а также организатором международных междисциплинарных семинаров и симпозиумов с участием ведущих мировых ученых".

По словам Мелешевича, Варфоломей является автором многочисленных научных работ, в том числе в экологической сфере.

Ранее появилась информация о том, что главе РПЦ Кириллу "за популяризацию науки" решили присудить научное звание РАН.