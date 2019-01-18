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18.01.2019, 16:50

Сюр. Главе РПЦ за "популяризацию науки" присвоили научное звание

Сюр. Главе РПЦ за "популяризацию науки" присвоили научное звание - Фото
Патриарх Кирилл (фото - patriarchia.ru)

В РАН отметили, что Кирилл принимал участие в съемках программы Очевидное-невероятное и был знаком с Нобелевским лауреатом Сергеем Капицей

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Главе РПЦ патриарху Кириллу "за популяризацию науки" присвоили звание профессора Российской академии наук. Об этом сообщают российские СМИ.

"Он большой популяризатор науки, большой друг Сергея Петровича Капицы и Осипова Юрия Сергеевича (президента РАН в 1991-2013 годов - ред.). Как говорил Эйнштейн, теория относительности говорит о гениальности Создателя, и в этом смысле никаких противоречий нет", - рассказали в РАН.

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Также в академии наук добавили, что Кирилл неоднократно участвовал в съемках популярной передачи Очевидное-невероятное и знал лауреата Нобелевской премии, физика Сергея Капицу.

Также отмечается, что научное звание присвоят также и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.

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Ранее патриарх Кирилл заявил, что антихрист в мир придет через интернет.

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Теги: патриарх кирилл, рпц, научное звание, ран
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