Сюр. Главе РПЦ за "популяризацию науки" присвоили научное звание

Патриарх Кирилл (фото - patriarchia.ru)

Главе РПЦ патриарху Кириллу "за популяризацию науки" присвоили звание профессора Российской академии наук. Об этом сообщают российские СМИ.

"Он большой популяризатор науки, большой друг Сергея Петровича Капицы и Осипова Юрия Сергеевича (президента РАН в 1991-2013 годов - ред.). Как говорил Эйнштейн, теория относительности говорит о гениальности Создателя, и в этом смысле никаких противоречий нет", - рассказали в РАН.

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Также в академии наук добавили, что Кирилл неоднократно участвовал в съемках популярной передачи Очевидное-невероятное и знал лауреата Нобелевской премии, физика Сергея Капицу.

Также отмечается, что научное звание присвоят также и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.

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Ранее патриарх Кирилл заявил, что антихрист в мир придет через интернет.