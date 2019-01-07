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07.01.2019, 21:45

Патриарх РПЦ Кирилл: Антихрист придет на землю через интернет

Патриарх РПЦ Кирилл: Антихрист придет на землю через интернет - Фото
Патриарх Кирилл (фото - iStock/Global Images Ukraine)

Функция геолокации приближает апокалипсис, заявил глава РПЦ

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Патриарх РПЦ Кирилл заявил о том, что современные гаджеты таят в себе опасность, а интернетом может воспользоваться Антихрист. Об этом он сообщил в интервью одному из российских пропагандистских телеканалов.

По его словам гаджет предоставляет удобство, которое доставляет удовольствие, и в то же время геолокация при помощи гаджета дает возможность осуществлять вселенский контроль над каждым человеком. Это приближает апокалипсис.

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"Власть сконцентрирована в руках тех, кто будет владеть знаниями о том, что происходит в мире... Антихрист - это та личность, которая будет во главе всемирной паутины, которая контролирует весь человеческий род," - сказал Кирилл.

При этом он добавил, что церковь не против научно-технического прогресса, потому что, по его словам, все развитие науки основано на христианстве.

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Теги: религия, интернет, патриарх кирилл, рпц
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