Патриарх РПЦ Кирилл: Антихрист придет на землю через интернет

Патриарх Кирилл (фото - iStock/Global Images Ukraine)

Патриарх РПЦ Кирилл заявил о том, что современные гаджеты таят в себе опасность, а интернетом может воспользоваться Антихрист. Об этом он сообщил в интервью одному из российских пропагандистских телеканалов.

По его словам гаджет предоставляет удобство, которое доставляет удовольствие, и в то же время геолокация при помощи гаджета дает возможность осуществлять вселенский контроль над каждым человеком. Это приближает апокалипсис.

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"Власть сконцентрирована в руках тех, кто будет владеть знаниями о том, что происходит в мире... Антихрист - это та личность, которая будет во главе всемирной паутины, которая контролирует весь человеческий род," - сказал Кирилл.

При этом он добавил, что церковь не против научно-технического прогресса, потому что, по его словам, все развитие науки основано на христианстве.

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