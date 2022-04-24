"Можем рассчитывать на Францию еще 5 лет". Лидеры Европы поздравили Макрона с победой
Лидеры Европы начали поздравлять действующего главу Франции Эмманюэля Макрона с победой во втором туре президентских выборов и переизбранием на второй срок. Об этом они написали в своих Twitter- аккаунтах.
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Президент ЕС Шарль Мишель поздравил Макрона, написав, что в эти неспокойные времена нужна сплоченная Европа и Франция.
"Мы можем рассчитывать на Францию еще 5 лет", – сообщил он.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также присоединилась к поздравлениям и выразила надежду, что вместе с ЕС они продвинут Францию и Европу вперед.
Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что избиратели Франции выразили "твердую приверженность Европе сегодня".
Премьер-министр Великобритании Джонсон выразил надежду на продолжение совместной работы над вопросами, которые имеют значение для двух стран и для всего мира.
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