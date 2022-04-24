"Можем рассчитывать на Францию ​​еще 5 лет". Лидеры Европы поздравили Макрона с победой

Лидеры Европы начали поздравлять действующего главу Франции Эмманюэля Макрона с победой во втором туре президентских выборов и переизбранием на второй срок. Об этом они написали в своих Twitter- аккаунтах.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Президент ЕС Шарль Мишель поздравил Макрона, написав, что в эти неспокойные времена нужна сплоченная Европа и Франция.

"Мы можем рассчитывать на Францию ​​еще 5 лет", – сообщил он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также присоединилась к поздравлениям и выразила надежду, что вместе с ЕС они продвинут Францию и Европу вперед.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что избиратели Франции выразили "твердую приверженность Европе сегодня".

Премьер-министр Великобритании Джонсон выразил надежду на продолжение совместной работы над вопросами, которые имеют значение для двух стран и для всего мира.

Читайте также: Франция выбрала следующего президента. По данным экзитполов, Макрон победил Ле Пен

Наталия Фреик

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.