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"Можем рассчитывать на Францию ​​еще 5 лет". Лидеры Европы поздравили Макрона с победой

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2022, 23:21
Эмманюэль Макрон (Фото: ЕРА)

Лидеры Европы начали поздравлять действующего главу Франции Эмманюэля Макрона с победой во втором туре президентских выборов и переизбранием на второй срок.  Об этом они написали в своих Twitter- аккаунтах.

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Президент ЕС Шарль Мишель поздравил Макрона, написав, что в  эти неспокойные времена нужна сплоченная Европа и Франция.

"Мы можем рассчитывать на Францию ​​еще 5 лет", – сообщил он. 

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также присоединилась к поздравлениям и выразила надежду, что вместе с ЕС они продвинут Францию и Европу вперед. 

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что избиратели Франции выразили "твердую приверженность Европе сегодня".

Премьер-министр Великобритании Джонсон выразил надежду на продолжение совместной работы над вопросами, которые имеют значение для двух стран и для всего мира.

Читайте также: Франция выбрала следующего президента. По данным экзитполов, Макрон победил Ле Пен 

Наталия Фреик
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