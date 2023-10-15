МОК планирует организовать киберспортивные Олимпийские игры

Международный олимпийский комитет намерен организовать киберспортивные Олимпийские игры. Об этом сообщил президент МОК Томас Бах в субботу.

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Бах сказал, что уже поручил профильной комиссии МОК изучить этот вопрос, учитывая огромную популярность киберспорта в мире. По словам Баха, потенциальная аудитория игр – 3 млрд человек по всему миру, причем 500 млн интересуются именно киберспортом, а не просто видеоиграми. "Что еще важнее для нас – большинство из них моложе 34 лет".

МОК комплексно занимается киберспортом с 2018 года, а в 2021 году провел первый турнир – Olympic Virtual Series.

В 2023 году комитет проводит соревнования по таким видам спорта, как шахматы (Chess.com), автогонки (Gran Turismo), теннис (Tennis Clash), бейсбол (WBSC eBASEBALL: Power Pros). Олимпийская киберспортивная серия собрала более 500 000 участников (с учетом квалификационных турниров) и 6 млн прямых трансляций, причем 75% просмотров пришлось на молодежь в возрасте от 13 до 34 лет.

"У молодого поколения совсем другой образ мышления. Они живут цифровой жизнью, и мы не должны игнорировать их мнение, если не хотим поставить под угрозу собственное будущее", – сказал Бах.

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