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МОК планує організувати кіберспортивні Олімпійські ігри

Этот материал также доступен на русском
15.10.2023, 09:34
МОК планує організувати кіберспортивні Олімпійські ігри - Фото
Фото: Olympic Virtual Series

Міжнародний олімпійський комітет планує організувати кіберспортивні Олімпійські ігри. Про це повідомив президент МОК Томас Бах у суботу.

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Бах сказав, що вже доручив профільній комісії МОК вивчити це питання, враховуючи величезну популярність кіберспорту у світі. За словами Баха, потенційна аудиторія ігор – 3 млрд людей по всьому світу, причому 500 млн цікавляться саме кіберспортом, а не просто відеоіграми. "Що іще важливіше для нас – більшість із них молодші ніж 34 роки".

МОК комплексно займається кіберспортом з 2018 року, а у 2021 році провів перший турнір – Olympic Virtual Series.

У 2023 році комітет проводить змагання з таких видів спорту, як шахи (Chess.com), автоперегони (Gran Turismo), теніс (Tennis Clash), бейсбол (WBSC eBASEBALL: Power Pros) тощо. Олімпійська кіберспортивна серія зібрала понад 500 000 учасників (з урахуванням кваліфікаційних турнірів) і 6 млн прямих трансляцій, причому 75% переглядів припало на молодь у віці від 13 до 34 років.

"У молодого покоління зовсім інший спосіб мислення. Вони живуть цифровим життям, і ми не повинні ігнорувати їхню думку, якщо не хочемо поставити під загрозу власне майбутнє", – сказав Бах.

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Андрій Водяний
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томас бахМОКолімпійські ігрикіберспорт
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