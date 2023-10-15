МОК планує організувати кіберспортивні Олімпійські ігри

Міжнародний олімпійський комітет планує організувати кіберспортивні Олімпійські ігри. Про це повідомив президент МОК Томас Бах у суботу.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Бах сказав, що вже доручив профільній комісії МОК вивчити це питання, враховуючи величезну популярність кіберспорту у світі. За словами Баха, потенційна аудиторія ігор – 3 млрд людей по всьому світу, причому 500 млн цікавляться саме кіберспортом, а не просто відеоіграми. "Що іще важливіше для нас – більшість із них молодші ніж 34 роки".

МОК комплексно займається кіберспортом з 2018 року, а у 2021 році провів перший турнір – Olympic Virtual Series.

У 2023 році комітет проводить змагання з таких видів спорту, як шахи (Chess.com), автоперегони (Gran Turismo), теніс (Tennis Clash), бейсбол (WBSC eBASEBALL: Power Pros) тощо. Олімпійська кіберспортивна серія зібрала понад 500 000 учасників (з урахуванням кваліфікаційних турнірів) і 6 млн прямих трансляцій, причому 75% переглядів припало на молодь у віці від 13 до 34 років.

"У молодого покоління зовсім інший спосіб мислення. Вони живуть цифровим життям, і ми не повинні ігнорувати їхню думку, якщо не хочемо поставити під загрозу власне майбутнє", – сказав Бах.

Читайте також: "СНД-кіберспорту вже немає". Генпродюсер WePlay про війну й україно-російські команди

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.