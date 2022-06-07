Молдова отказалась экстрадировать в Беларусь украинского депутата Яковенко и отпустила его

Генеральная прокуратура Молдовы отказалась экстрадировать в Беларусь депутата Верховной Рады Евгения Яковенко, которого задержали на украинско-молдавской границе 5 июня. Об этом пишет местное издание NewsMaker со ссылкой на заявление генпрокуратуры.

"Причины отказа в экстрадиции обусловлены статусом этого лица как члена Верховной рады Украины, победившего на выборах в 2019 году в Донецком регионе, в контексте геополитической ситуации в регионе", – цитирует издание заявление генпрокуратуры.

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Молдавская прокуратура подозревает, что, если Яковенко экстрадируют в Беларусь, процесс против него не будет справедливым.

Прокуратура распорядилась отпустить украинского депутата.

Ранее в комментарии молдавским СМИ глава молдавского бюро Интерпола Виорел Центю сказал, что Беларусь по линии Интерпола объявила Яковенко в розыск. Он подтвердил, что минские власти обвиняют украинского депутата во взяточничестве и коррупции, и зарегистрировали запрос на его арест и экстрадицию.

Евгений Яковенко был избран депутатом Верховной Рады 9 созыва в 2019 году от партии ВО "Батькивщина" по избирательному округу №52 (Донецкая область) как беспартийный. Был внефракционным.

С 2001 года занимает должность директора частного предприятия "Торгово-промышленная компания "Алькон", занимающегося оптовой торговлей.

5 июня в Молдове по запросу Беларуси задержан депутат Верховной Рады Евгений Яковенко.

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Роман Брыль

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