В Молдове по запросу Беларуси задержан депутат Верховной Рады

Пограничная полиция Молдовы задержала депутата Верховной Рады Евгения Яковенко, сообщило местное издание Deschide со ссылкой на спикера ведомства Раису Новицки (Raisa Novițchi).

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Руководитель бюро Интерпола в Кишиневе Виорел Тентю (Viorel Tentiu) рассказал, что режим Александра Лукашенко обвиняет украинского депутата во взяточничестве и коррупции. Беларусь рассчитывает, что Яковенко арестуют и экстрадируют.

56-летнего депутата отправили в СИЗО.

Яковенко был избран депутатом Верховной Рады 9 созыва в 2019 году от партии ВО "Батькивщина" по избирательному округу №52 (Донецкая область) как беспартийный. Был внефракционным.

С 2001 года занимает должность директора частного предприятия "Торгово-промышленная компания "Алькон", занимающегося оптовой торговлей.

Андрей Водяный

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