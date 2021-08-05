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Мониторинг радиостанций: Нацсовет выяснил, у кого в эфире меньше всего украинского языка

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2021, 12:36
Мониторинг радиостанций: Нацсовет выяснил, у кого в эфире меньше всего украинского языка - Фото
Радио (Фото: ЕРА)

В июле больше всего украинского языка было в эфире Украинского радио и Країни ФМ, а меньше всего – в эфире радио Шансон. Такие данные мониторинга опубликованы на сайте Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания.

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В течение месяца регулятор мониторил 15 общенациональных радиостанций и пришел к выводу, что все они не нарушали языковые квоты – в эфире было более 35% песен и более 60% передач на украинском.

При этом 100% украиноязычных песен было зафиксировано на радиостанциях Украинское радио и Країна ФМ, 95% – на радио Промінь, 85% – на радио Культура, 64% – на радио НВ.

Самый низкий показатель – у радио Шансон (39%).

Для радио Мелодия, Kiss FM и Ніt FM предусмотрены другие квоты (25%), так как в их эфирах звучит не менее 60% песен на языках стран ЕС. Нацсовет не зафиксировал нарушений на этих радиостанциях – звучало 30-31% песен на украинском.

При этом на Ніt FM стало на 27% меньше украинского языка в программах, а на радио Культура – на 15% меньше украиноязычных песен.

  • 15 июля Нацсовет оштрафовал телеканал 1+1 за то, что на нем показывали сериал "Кухня" на русском языке с украинскими субтитрами. 
  • В этот же день Нацсовет назначил внеплановую проверку на Интере из-за 11 советских фильмов с фигурантами "черного списка" Минкульта.

Читайте также: Нацсовет выяснил, в эфире каких телеканалов меньше всего украинского языка

Оксана Житнюк
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нацсовет радио украинский язык квоты эфир
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