UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Мониторинг телеканалов: Нацсовет выяснил, у кого в эфире меньше всего украинского языка

17.06.2021, 21:37
Мониторинг телеканалов: Нацсовет выяснил, у кого в эфире меньше всего украинского языка - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Национальный совет обнародовал результаты мониторинга вещания 27 общенациональных телеканалов на предмет соблюдения языковых квот во II квартале 2021 года. Согласно результатам, объем украинского языка в их эфире соответствует требованиям закона, сообщает пресс-служба регулятора.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В период с апреля по июнь 2021 было проанализировано 105 часов эфира. Мониторинг продолжался неделю. Анализировалось вещание во временные промежутки с 7:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00.

Закон о телевидении и радиовещании обязывает отечественные телеканалы обеспечивать в эфире украинский язык в объеме не менее 75%.

Результаты мониторинга следующие:

- 11 телеканалов говорят 100-процентно на украинском языке: UA: Первый, UA Культура, Рада, НЛО, Индиго, М1, XSport, Прямой, Плюсплюс, Пиксель TV, Zoom.

- на телеканалах ТЕТ, 2+2, Мега, Украина 24, Эспрессо, 5 канал, К2, СТБ украинского языка больше 90%.

- Новый канал – 89%,

- ICTV и Энтер фильм – 84%.

- 1+1 и НТН – 79%,

- Украина – 78%,

- Интер и К1 – 77%.

При этом в Нацсовете отметили, что все передачи новостей и реклама на всех телеканалах звучат только на украинском.

Ранее в пресс-службе Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя заявили, что две трети всех сериалов на ведущих украинских телеканалах демонстрируются на русском языке.

В Нацсовете сообщили, что внимательно проверили данные, которые были предоставлены уполномоченным, и пришли к выводу, что упомянутые каналы выполнили языковые квоты.

Там напомнили, что осуществлять официальный мониторинг может только Нацсовет, а меморандум, заключенный между регулятором и уполномоченным, предусматривает координацию действий и совместных мероприятий.

  • В апреле 2019 года был принят закон о государственном языке, он вступил в силу 16 июля того же года. С 16 июля 2021 года вступает в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая обязывает украинские телеканалы дублировать и озвучивать фильмы и сериалы на государственном языке. Это означает, что все фильмы, должны звучать на украинском языке.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нацсовет украинский язык квоты телеканал
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 