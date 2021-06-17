Мониторинг телеканалов: Нацсовет выяснил, у кого в эфире меньше всего украинского языка
Национальный совет обнародовал результаты мониторинга вещания 27 общенациональных телеканалов на предмет соблюдения языковых квот во II квартале 2021 года. Согласно результатам, объем украинского языка в их эфире соответствует требованиям закона, сообщает пресс-служба регулятора.
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В период с апреля по июнь 2021 было проанализировано 105 часов эфира. Мониторинг продолжался неделю. Анализировалось вещание во временные промежутки с 7:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00.
Закон о телевидении и радиовещании обязывает отечественные телеканалы обеспечивать в эфире украинский язык в объеме не менее 75%.
Результаты мониторинга следующие:
- 11 телеканалов говорят 100-процентно на украинском языке: UA: Первый, UA Культура, Рада, НЛО, Индиго, М1, XSport, Прямой, Плюсплюс, Пиксель TV, Zoom.
- на телеканалах ТЕТ, 2+2, Мега, Украина 24, Эспрессо, 5 канал, К2, СТБ украинского языка больше 90%.
- Новый канал – 89%,
- ICTV и Энтер фильм – 84%.
- 1+1 и НТН – 79%,
- Украина – 78%,
- Интер и К1 – 77%.
При этом в Нацсовете отметили, что все передачи новостей и реклама на всех телеканалах звучат только на украинском.
Ранее в пресс-службе Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя заявили, что две трети всех сериалов на ведущих украинских телеканалах демонстрируются на русском языке.
В Нацсовете сообщили, что внимательно проверили данные, которые были предоставлены уполномоченным, и пришли к выводу, что упомянутые каналы выполнили языковые квоты.
Там напомнили, что осуществлять официальный мониторинг может только Нацсовет, а меморандум, заключенный между регулятором и уполномоченным, предусматривает координацию действий и совместных мероприятий.
- В апреле 2019 года был принят закон о государственном языке, он вступил в силу 16 июля того же года. С 16 июля 2021 года вступает в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая обязывает украинские телеканалы дублировать и озвучивать фильмы и сериалы на государственном языке. Это означает, что все фильмы, должны звучать на украинском языке.
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