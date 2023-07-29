Монумент "Родина-мать" в Киеве хотят переименовать в "Украина-мать". Об этом сообщил гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук в интервью Украинскому радио.

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"У нас состоялось заседание ученого совета нашего музея, и на нем были приняты важные решения. Одно из них – переименование монумента "Родина-мать" в монумент "Украина-мать", – рассказал Савчук.

Он надеется, что решение ученого совета музея о переименовании монумента будет утверждено Министерством культуры и информационной политики накануне 24 августа нынешнего года – Дня независимости Украины.

"Должен быть соответствующий распорядительный акт, каким является приказ Министерства культуры и информационной политики... Я все время подчеркиваю взаимосвязь этих процессов — изменения герба на щите и появление трезубца, переименование монумента, переименование музея, расширение его функций, новое осмысление, новые смыслы, новый имидж", – отметил Савчук.

Ранее стало известно, что украинский трезубец для реконструкции монумента "Родина-мать" изготовят из европейской стали.

Декоммунизация монумента "Родины-мать" будет стоить 28 млн грн. Обновленную версию монумента планируют открыть ко Дню Независимости, 24 августа.

В 2022 году в приложении "Дия" 85% из 800 000 украинцев проголосовали за то, чтобы заменить советский герб на трезубец.

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