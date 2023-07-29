Монумент "Батьківщина-мати" у Києві хочуть перейменувати на "Україна-мати". Про це повідомив гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук в інтерв’ю Українському радіо.

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"У нас відбулося засідання вченої ради нашого музею, і на ньому було ухвалено важливі рішення. Одне з них – перейменування монумента "Батьківщина-мати" на монумент "Україна-мати", – розповів Савчук.

Він сподівається, що рішення вченої ради музею щодо перейменування монумента буде затверджено Міністерством культури та інформаційної політики напередодні 24 серпня цього року – Дня незалежності України.

"Має бути відповідний розпорядчий акт, яким є наказ Міністерства культури та інформаційної політики... Я весь час наголошую на взаємозв'язку цих процесів — зміни герба на щиті та поява тризубця, перейменування монумента, перейменування музею, розширення його функцій, нове осмислення, нові сенси, новий імідж", – зазначив Савчук.

Раніше стало відомо, що український тризуб для реконструкції монумента "Батьківщина-мати" виготовлять із європейської сталі.

Декомунізація монумента "Батьківщина-мати" коштуватиме 28 млн грн. Оновлену версію монумента планують відкрити на День Незалежності, 24 серпня.

2022 року у застосунку "Дія" 85% із 800 000 українців проголосували за те, щоб замінити радянський герб на тризуб.

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