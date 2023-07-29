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Монумент "Батьківщина-мати" у Києві хочуть перейменувати на "Україна-мати"

Этот материал также доступен на русском
29.07.2023, 20:30
Монумент
Фото: МКІП

Монумент "Батьківщина-мати" у Києві хочуть перейменувати на "Україна-мати". Про це повідомив гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук в інтерв’ю Українському радіо.

"У нас відбулося засідання вченої ради нашого музею, і на ньому було ухвалено важливі рішення. Одне з них – перейменування монумента "Батьківщина-мати" на монумент "Україна-мати", – розповів Савчук.

Він сподівається, що рішення вченої ради музею щодо перейменування монумента буде затверджено Міністерством культури та інформаційної політики напередодні 24 серпня цього року – Дня незалежності України.

"Має бути відповідний розпорядчий акт, яким є наказ Міністерства культури та інформаційної політики... Я весь час наголошую на взаємозв'язку цих процесів — зміни герба на щиті та поява тризубця, перейменування монумента, перейменування музею, розширення його функцій, нове осмислення, нові сенси, новий імідж", – зазначив Савчук.

Дивіться також: Як виглядатиме герб України, який замінить герб СРСР на щиті "Батьківщина-мати"

Наталія Медведєва
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