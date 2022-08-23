"Моральное болото". Резников заявил, что не все в Европе признают масштаб проблемы России

Многие в Европе отказываются признавать масштаб проблемы России, с которой сталкивается международное сообщество. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в статье для Atlantic Council.

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Резников подчеркнул, что успехи украинцев в войне против российского вторжения обнадеживают, но Россия не отказалась от своих планов по уничтожению Украины.

"Это хорошо понимают украинцы, которые понимают, что борются не только за независимость своей страны, но и за свое выживание как нации. Однако все еще есть признаки того, что многие в Европе отказываются признавать масштаб проблемы России, с которой сталкивается международное сообщество", – заявил министр обороны.

Резников привел в пример отчет Amnesty International, опубликованный в начале августа, который он назвал глубоко ошибочным, потому что в нем совершенно не признавались обстоятельства борьбы Украины за выживание и украинцам отказывали в праве на самооборону.

"Тот факт, что отчет Amnesty International был с энтузиазмом воспринят Кремлем и использован для оправдания продолжающихся военных преступлений России в Украине, красноречиво говорит о моральном болоте, в котором сейчас находится большая часть международного сообщества", – написал Резников.

Министр обороны отметил, что российское вторжение выявило нежелание многих самых богатых и наиболее развитых стран мира покидать свою зону комфорта и защищать основные принципы западной цивилизации.

"Такие заблуждения дают сегодняшним тиранам явное преимущество. Они способны перехватить инициативу и во многих случаях незаметно продвигать свои планы до тех пор, пока не будет нанесен ущерб", – предупредил Резников.

Для иллюстрации этого утверждения он напомнил о международной экспансии российской пропагандистской медиаимперии и создании мощного контролируемого Кремлем информационного аппарата, предназначенного для подрыва западных обществ изнутри.

"Страны не могут эффективно защитить себя, если отказываются признать, что на них напали", – написал Резников.

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Наталия Медведева

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